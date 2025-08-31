Dalla Campania alla Puglia, si discutono i candidati per le regionali

Mentre la sinistra vuole sciogliere il nodo Decaro in Puglia, a destra si attende il vertice di giovedì per capire chi correrà anche in Veneto e Campaniadi Ida Molaro
Matassa ingrovigliata, la scelta del candidato del centrosinistra alla guida della Puglia, dove l'uscente Emiliano, concluso il secondo mandato, punta a rientrare in gioco come consigliere. Presenza ingombrante sgradita al nome indicato dal Pd per la sfida al vertice: l'eurodeputato Decaro, considerato da tempo il possibile successore di Elly Schlein alla guida del partito. Forse anche per questo dal Nazareno si spinge per allontanarlo - almeno per un po' - dalle tentazioni romane.
Lavori in corso anche in casa centrodestra che si riunirà giovedì per scegliere - fanno sapere fin da ora i leader Meloni, Lupi, Salvini e Tajani - i candidati migliori per Campania, Puglia e Veneto.
