Economia
artigiano in fiera 2025
Artigiano in Fiera 2025

Dall'agroalimentare alla cosmesi: qualità del prodotto ma anche attenzione all'ambiente e all'etica dell'intera filiera

Ospiti di Tgcom24 le aziende "Olga Casanova", "Azienda Bio Botticello" e "Altaselva"

12 Dic 2025 - 15:18
