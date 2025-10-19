Dal ministro Giuli al sindaco Gualtieri, politici canterini

Il brano “Alba Chiara” di Vasco Rossi cantato da Alessandro Giuli per annunciare che sarà la cittadina di Alba la capitale dell’arte contemporanea 2027. E il titolare del dicastero della Cultura sembra davvero più intonato che mai. Musicale come lo sono i vicepremier del governo Meloni: Salvini che canta “Generale” insieme a Vannacci. E Tajani con i Ricchi e Poveri. Ma anche il premier si difende. A sinistra, non sono da meno. E da Avs, Bonelli stupisce in aula. Dal comizio al concerto - nello specifico di J-Ax - il passo di Schlein è breve. Ha preso la chitarra e suona per sé Giuseppe Conte, cantando Pino Daniele. Mentre il sindaco di Roma Gualtieri, per molti romani, se la canta e se la suona!