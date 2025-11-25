Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
DA COLLEZIONE

Dal Millennium Falcon a Love Actually: i tesori del cinema all'asta

Propstore mette in vendita oggetti iconici di film leggendari, dai cult natalizi a Star Wars

25 Nov 2025 - 13:34
01:50 

Londra si prepara a una delle aste più spettacolari dell'anno. Memorabilia da film iconici e classici natalizi - tra cui Elf, Die Hard e Love Actually - saranno battuti da Propstore in un evento che promette di far sognare i collezionisti. Dal 5 al 7 dicembre andranno all'incanto oltre 1.350 oggetti rari, per un valore complessivo stimato in 8 milioni di sterline. Tra i pezzi più attesi, costumi di scena, accessori e oggetti di culto provenienti da Star Wars, Terminator e Game of Thrones. 