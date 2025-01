Dai transgender e no vax all'Iron Dome: le mosse di Trump

Donald Trump nello studio ovale firma tre nuovi ordini esecutivi. Cancellata quella che definisce "l'ideologia transgender" "perché dobbiamo garantire di avere la forza di combattimento più letale al mondo" ha detto. Addio dunque circa 15 mila militari transgender che hanno potuto invece prestare servizio nell'esercito durante l'ultima amministrazione americana. Il presidente ha ordinato il reintegro dei soldati licenziati per aver rifiutato i vaccini contro il Covid, respingendo cosi' l'obbligo vaccinale per le forze armate. E ancora: Trump ha firmato un decreto per la costruzione di un Iron Dome simile a quello israeliano