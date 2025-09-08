Dagli ostaggi al cessate il fuoco, ecco il piano Witkoff per Gaza

Una normale mattinata lavorativa si è trasformata in orrore in pochi istanti a Gerusalemme, quando due terroristi sono saliti su un autobus alle porte della città e hanno aperto il fuoco sui passeggeri. Sono stati attimi di panico con colpi di arma da fuoco e persone in fuga. Il bilancio è di almeno cinque morti e 15 feriti, di cui almeno 7 in gravi condizioni. Chiuse immediatamente le strade alla circolazione, mentre sulla scena restavano i corpi delle vittime e anche quelli degli assalitori, neutralizzati da soldati e civili armati intervenuti per fermarli. Non ci sono state ancora rivendicazioni, ma si sa che gli attentatori venivano da due villaggi della Cisgiordania, dove sono state inviate delle truppe dello Stato ebraico a circondare la capitale Ramallah.