Dacca, fiamme devastano la baraccopoli di Korail: migliaia senza casa

Un violento incendio ha colpito la baraccopoli di Korail, una delle più grandi di Dacca, lasciando migliaia di persone senza un tetto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dalle strutture di legno e lamiera che compongono lo slum, mentre una colonna di fumo denso si alzava sulla capitale del Bangladesh. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per oltre 16 ore prima di riuscire a domare il rogo. Secondo le autorità, non si registrano vittime, ma i danni materiali sono enormi: centinaia di abitazioni e piccole attività commerciali sono state completamente distrutte.