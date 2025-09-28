Da "Verissimo" a "Tú Sí Que Vales", un sabato di grandi ascolti per Mediaset

Un andamento che riflette attenzione ai gusti del pubblico e il percorso di evoluzione dell'offerta tracciato da Pier Silvio Berlusconidi Silvia Carrera
Un sabato di grandi ascolti per Mediaset: in prima serata, "Tú Sí Que Vales" conferma la sua forza straordinaria, conquistando oltre il 28,5% di share medio, superando i 4 milioni di telespettatori con picchi del 50% sul target 15-34 anni. Lo show del sabato sera di Maria De Filippi ha superato la concorrenza e si è imposto come punto di riferimento per l'intrattenimento tv.
In access prime time, inarrestabile il successo de "La Ruota della Fortuna": l game show di Gerry Scotti ha sfiorato il 27% di share con 4 milioni e mezzo spettatori, riportando le famiglie e il pubblico di tutte le età davanti alla televisione e battendo nettamente il diretto competitor.
Anche il pomeriggio di Canale 5 ha visto un grande risultato: "Verissimo" si è imposto come leader assoluto, con una media superiore al 21,4% e picchi oltre il 33% di share tra i 15-34enni. Un andamento che riflette l'attenzione ai gusti del pubblico e il percorso di evoluzione dell'offerta Mediaset tracciato da Pier Silvio Berlusconi.
Ed è proprio grazie a questa precisa strategia che Mediaset, per il terzo anno consecutivo, supera il servizio pubblico sul totale ascolto. Un traguardo non previsto tra gli obiettivi, ma che conferma la validità del percorso intrapreso e la solidità del modello editoriale.
