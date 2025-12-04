Da Sotheby's all'asta oltre 100 milioni di dollari in gioielli

Un set di Patek Philippe e una borsa di Jane Birkin Hermes sono i protagonisti della settimana d'aste di Sotheby's Abu Dhabi, un appuntamento per i collezionisti mediorientali che promette di battere molti record di vendita. Gemme eccezionali e orologi iconici, tra cui il leggendario Patek Philippe Star Caliber 2000, stimato fino a 20 milioni di dollari. Nel catalogo delle aste, vetture da record come la McLaren F1 del 1994, valutata oltre 21 milioni di dollari, e tre auto da competizione inedite provenienti direttamente da McLaren Racing. La Luxury Week offrirà anche un'esposizione privata da oltre 100 milioni di dollari in gioielli, diamanti e orologi disponibili per la vendita immediata. Tra i protagonisti: il più grande diamante flawless al mondo, privo di difetti interni, il più grande diamante verde intenso conosciuto, una selezione di Birkin e Kelly tra le più rare sul mercato tra cui una appartenuta a Jane Birkin.