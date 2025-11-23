Da modella a suora: la storia della brasiliana Kamila

Occhi azzurri, sorriso sincero e quel velo sui capelli che non ti aspetti. Kamila Rodrigues Cardoso - oggi più semplicemente sorella Eva - sta conquistando il Brasile. Da promessa della moda sudamericana a giovane consacrata, il suo cambio radicale di vita ha sorpreso migliaia di persone e ne sta ispirando altrettante. Solo 21 anni e un futuro luminoso davanti, Kamila sembrava destinata a una carriera sulle passerelle. Ma dietro le immagini patinate, racconta di aver sempre avvertito un’inquietudine silenziosa, un vuoto che nessun set riusciva davvero a colmare. E così si è unita, a 18 anni, alla Congregazione di Sancta Dei Genitrix, a Brasilia.