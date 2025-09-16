Logo Tgcom24
Da Meryl Streep a Stephen King: le reazioni alla morte di Robert Redford

Aveva detto addio alla recitazione 7 anni fa, a 81 anni

di Rossella Russo
16 Set 2025 - 20:12
01:29 

Sono tante le reazioni di estremo dispiacere dopo la notizia della scomparsa di Robert Redford. Persino il presidente degli stati uniti donald trump per il quale l'attore non nutriva simpatia, ha espresso apprezzamento per l'uomo e l'attore. "Uno dei leoni è morto - ha detto Meryl Streep, protagonista con lui di "La mia Africa" - riposa in pace mio carissimo amico". "Era parte di una nuova ed entusiasmante Hollywood negli anni '70 e ' 80. Difficile da credere che avesse 89 anni" ha detto il re dell'horror Stephen King.

