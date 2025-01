Da Meloni a Musk, il mondo incorona Trump

Il mondo incorona Donald Trump. Per il tycoon il secondo mandato, che comincia nella rotonda del Campidoglio, l'imponente sala sotto la cupola del congresso. Solo 700 posti a sedere, la logistica stravolta dopo i piani cambiati per il gran freddo: nelle prime file, oltre alle famiglie di Trump e del vice-presidente JD Vance, ci sono l'amministrazione entrante, membri del congresso e il cosidetto club degli ex presidenti americani.