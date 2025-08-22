Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
focus su pace e Ue

Da Mattarella a Draghi, al via il meeting di Rimini

"Abbiamo bisogno di costruttori di pace", è stato il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, mentre l'ex presidente del Consiglio"ha ammesso che l'illusione di contare dell'Unione Europea ormai è evaporata

di Silvia Longo
22 Ago 2025 - 18:59
01:25 

"Abbiamo bisogno di costruttori di pace", ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del Meeting di Rimini. "In un tempo segnato da orrori di guerra che pensavamo di aver cancellato non bisogna farsi vincere dalla paura - ha sottolineato Mattarella -. I giovani sono la speranza e i mattoni nuovi della società". Parole che riprendono il tema del 46esimo Meeting dell'Amicizia tra i Popoli, che durerà 6 giorni, con 550 ospiti e 150 convegni in programma. Il focus sarà sulle sfide del nostro tempo: la pace, le questioni sociali, il futuro dell'Unione europea. E su questo erano molto attese le parole di Mario Draghi, l'ex premier che tre anni fa qui a Rimini aveva indicato le sfide dell'Europa. E oggi ammette senza mezzi termini che l'illusione di contare dell'Unione Europea ormai è evaporata. E' necessario un cambio di passo per non essere irrilevanti in un mondo scosso da guerre e rivalità economiche.

meeting di rimini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri