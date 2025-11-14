Da Luisa Ranieri a Eva Herzigova: il dietro le quinte del calendario Pirelli 2026

Il Calendario Pirelli 2026 porta sul set un cast di grandi nomi, da Luisa Ranieri a Eva Herzigova, per un progetto che unisce fotografia, tecnologia e natura. Il dietro le quinte mostra il lavoro guidato dal fotografo norvegese Sølve Sundsbø, che ha scelto di reinterpretare gli elementi naturali attraverso scenografie digitali, luce e atmosfere immersive. Le sessioni di scatto si sono svolte tra Norfolk, Essex, Londra e New York, dove le protagoniste hanno dato forma a interpretazioni simboliche di acqua, aria, terra, fuoco ed energie più astratte. Sundsbø ha utilizzato pareti LED e tecniche 3D per ricreare ambienti fluidi e dinamici, mescolando riprese in esterni e studio. A condividere il set con Ranieri ed Herzigova ci sono anche Tilda Swinton, Irina Shayk, Isabella Rossellini, Du Juan, Gwendoline Christie, Susie Cave, Venus Williams e Adria Arjona, tutte coinvolte in un concept che esplora istinto, emozione e connessione con la natura. Un backstage che svela come prende forma uno dei calendari più iconici del mondo.