Da Londra la battaglia di Laila contro l'Egitto: "Ridatemi mio figlio"

"La maggior parte delle madri è pronta a morire per i propri figli". Parola di Laila Soueif, docente universitaria di Matematica di nazionalità egiziana-britannica. Da 250 giorni, 9 lunghi mesi, è in sciopero della fame per la liberazione di suo figlio, Alaa Abdel Fattah, arbitrariamente detenuto al Cairo, nonostante abbia finito di scontare la sua pena dal 29 settembre 2024. Aaa era stato arrestato nel 2021 con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale per aver diffuso, secondo i giudici egiziani, notizie false. Laila, che ha perso 34 chili, è stata ricoverata a Londra.