Da Gerusalemme il presidente Herzog al governo australiano: "Combattere l'antisemitismo"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato la "crudele" sparatoria avvenuta a Bondi Beach, a Sydney, durante un evento per la celebrazione di Hanukkah, invitando le autorità australiane a contrastare quella che ha definito "l'enorme ondata di antisemitismo" che starebbe "affliggendo la società australiana". "Le nostre sorelle e i nostri fratelli a Sydney, in Australia, sono stati attaccati da vili terroristi in un assalto molto crudele contro ebrei che si erano riuniti per accendere la prima candela di Hanukkah", ha dichiarato Herzog, intervenendo a un evento presso la residenza presidenziale a Gerusalemme. "Rinnoviamo i nostri avvertimenti, ancora e ancora, al governo australiano affinché agisca e combatta l'enorme ondata di antisemitismo che sta colpendo la società australiana", ha aggiunto, esprimendo solidarietà alle vittime: "I nostri cuori sono con loro... preghiamo per la guarigione dei feriti, preghiamo per loro e per coloro che hanno perso la vita".