Da Gaza all'Italia, nuovi voli umanitari per salvare 19 bambini malati

Nuova operazione di solidarietà internazionale per l'Italia. Diciannove bambini malati di Gaza sono stati evacuati e trasferiti in sicurezza nel nostro Paese a bordo di due C-130 e un Boeing 767 dell'Aeronautica militare. I voli, partiti dall'aeroporto di Eilat in Israele, sono atterrati a Roma, Milano e Verona nell’ambito della sedicesima missione umanitaria italiana avviata a gennaio 2024. I piccoli pazienti, accompagnati dalle loro famiglie, sono stati distribuiti in 15 ospedali italiani, con priorità ai bambini affetti da malattie congenite, ferite gravi o amputazioni. Dall'inizio del programma, l'Italia ha già accolto 215 minorenni palestinesi e oltre 750 persone tra familiari e operatori umanitari.