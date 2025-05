Nella pianura di Crau, nel sud-est della Francia, il sito di Cossure è stato trasformato da frutteto in un fiorente habitat per pecore, otarde e lucertole. Riabilitato dal 2008, si estende ora su 357 ettari vicino a Fos-sur-Mer. Gestito da CDC Biodiversité, un'organizzazione per la protezione dell'ambiente, è pioniere di un sistema di crediti per la biodiversità unico in Francia.