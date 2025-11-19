Logo Tgcom24
al puccini

Da Falcone a Lea Garofalo, a Firenze poltrone del teatro contro la mafia

Un'intera fila di posti al Puccini in memoria di chi con la vita si è opposto alla crimanlità organizzata

di Maria Stella Carrara
19 Nov 2025 - 09:59
01:37 

Quando il teatro diventa luogo della memoria e di impegno civile. E' ciò che accade al Puccini di Firenze, dove 62 poltrone rosse sono state dedicate ad altrettante vittime della criminalità organizzata. Un'intera fila di posti contro la mafia: Giovanni Falcone, Paolo Borselino, Piersanti Mattarella, Lea Garofalo e tanti altri nomi simbolo di chi ha detto no, pagando con la vita, alla violenza e all'odio. Giovanni Chinnici porta la memoria del padre Rocco. Su ogni posto ci sarà un Qr code che rimanderà a una pagina web con brevi cenni biografici del personaggio a cui è intitolata la poltrona. Un progetto che chiama soprattutto i giovani a essere consapevoli e testimoni di legalità.

firenze
mafia