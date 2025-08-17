Logo Tgcom24
Le voci dalla clinica

Da Brignano alle persone comuni, tutti uniti nel ricordo di Pippo Baudo: "Lascia un vuoto incolmabile"

di Emanuela Vernetti
17 Ago 2025 - 18:37
01:29 

Fuori dalla clinica dove l'icona della televisione era ricoverata, si raccolgono le testimonianze di chi lo ha amato e conosciuto, più o meno direttamente.  "Ha insegnato lui più cose in tv che magari tanti professori, è entrato nelle case con garbo ed eleganza", il ricordo di Enrico Brignano. "Per me un vuoto incolmabile abbiamo iniziato nel 78 con Luna Park. La tv che abbiamo creato era una tv elegante, dove lui inventava i programmi", racconta commosso lo storico scenografo Gaetano Castelli.

pippo baudo morto
pippo baudo
presentatore
addio

