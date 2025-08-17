Da Brignano alle persone comuni, tutti uniti nel ricordo di Pippo Baudo: "Lascia un vuoto incolmabile"

Fuori dalla clinica dove l'icona della televisione era ricoverata, si raccolgono le testimonianze di chi lo ha amato e conosciuto, più o meno direttamente. "Ha insegnato lui più cose in tv che magari tanti professori, è entrato nelle case con garbo ed eleganza", il ricordo di Enrico Brignano. "Per me un vuoto incolmabile abbiamo iniziato nel 78 con Luna Park. La tv che abbiamo creato era una tv elegante, dove lui inventava i programmi", racconta commosso lo storico scenografo Gaetano Castelli.