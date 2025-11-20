Curaçao accoglie i suoi eroi: il rientro dopo la storica qualificazione ai Mondiali

L'arrivo della nazionale di Curaçao è stato accolto da un'esplosione di entusiasmo. La squadra, reduce dal pareggio con la Giamaica che ha garantito la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, ha fatto ritorno sull'isola trovando ad attenderla una folla calorosa. Centinaia di persone hanno raggiunto il punto di arrivo per salutare i giocatori, protagonisti di un risultato mai raggiunto prima. Il contesto è quello di una piccola nazione caraibica che ha vissuto una notte storica, diventando il Paese più piccolo di sempre a qualificarsi alla fase finale di un Mondiale.