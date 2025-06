Cuneo, sgominata banda di ladri d'appartamento: 5 arresti

C'era un vero covo nella pianura cuneese che serviva ai componenti di un sodalizio criminale per incontrarsi indisturbati, pianificando furti e spostamenti. Le donne del gruppo vi accompagnavano gli uomini, nascosti in auto per non farsi individuare da eventuali telecamere: "me 'om" ("il mio uomo", in piemontese) è l'espressione con cui ci si riferiva a loro nelle comunicazioni, evitando con cura i nomi. La questura di Cuneo ha chiamato così l'operazione, coordinata dalla procura di Asti e portata a termine della squadra mobile, che ha condotto allo smantellamento di una rete di cui facevano parte 12 persone, otto uomini e quattro donne. Cinque di loro sono stati arrestati, altri quattro sottoposti all'obbligo di firma. Agli indagati è contestata anche l'associazione per delinquere. Almeno dieci i colpi riconducibili con certezza alla banda, formata da soggetti di alto spessore criminale. Sono sinti stanziali del Cuneese, residenti nei comuni di Sant'Albano Stura, Trinità e Magliano Alpi: uno di loro, anni fa, era stato arrestato mentre fuggiva con quattro chili e mezzo di oro e diamanti.