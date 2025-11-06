Cuneo, botte e maltrattamenti in un centro per disabili: video "aberranti"

Scene definite "aberranti" dai carabinieri. È quanto emerso dall'inchiesta che ha travolto la cooperativa sociale "Per Mano" di Cuneo, accusata di gravi maltrattamenti ai danni di persone con disabilità. Nel mirino della Procura ci sono 21 indagati, tra cui la direttrice Emanuela Bernardis e la coordinatrice Marilena Cescon, già coinvolte in una precedente indagine per fatti risalenti tra il 2014 e il 2019. Le due donne sono state arrestate, insieme ad altri quattro operatori finiti ai domiciliari, mentre undici persone hanno ricevuto il divieto di avvicinamento. Il procuratore capo Onelio Dodero ha parlato di "ospiti in condizioni psicofisiche di assoluto disagio” e di un “turnover eccessivo di personale non qualificato", in alcuni casi addirittura impegnato nella somministrazione di farmaci per mantenere i ragazzi tranquilli. Le indagini, coordinate dai carabinieri con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Nas di Alessandria, hanno documentato situazioni di degrado estremo: materassi bagnati di urina mai sostituiti, scarsa igiene e disorganizzazione nella gestione del servizio mensa.