Cuba, in migliaia senza elettricità dopo il passaggio dell'uragano Melissa

Gli abitanti di El Carmen hanno bloccato l'autostrada, denunciando di essere rimasti senza elettricità per 22 giorni, da quando l'uragano Melissa ha colpito Cuba alla fine di ottobre. I manifestanti hanno utilizzato gli alberi caduti e i pali elettrici a causa dell'uragano per bloccare la strada che porta da Santiago de Cuba, a 14 chilometri di distanza. Nel villaggio sono arrivate auto della polizia e un camion militare, accompagnati dal direttore dell'Unione Elettrica Cubana, per convincere i residenti a liberare la strada. Le autorità cubane hanno riferito che più di 700mila persone sono state evacuate dalle zone costiere prima e durante l'uragano Melissa. Il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq ha affermato che più di 54mila persone a Cuba non hanno potuto tornare alle loro case, di cui 7.500 vivono in rifugi ufficiali.