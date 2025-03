Crotone, il cane antidroga scopre 100mila euro di droga in una casa abbandonata

Scoperti dalla guardia di finanza di Crotone, in una villetta disabitata situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di “Gabella”, oltre 9 chili e mezzo di hashish e 2 di marijuana stoccati e pronti per essere venduti sulle piazze di spaccio. L'edificio è stato perquisito, grazie anche al prezioso contributo del cane antidroga “Jack”, consentendo di individuare una borsa contenente 90 confezioni di hashish e 2 involucri di plastica contenenti marijuana che avrebbero fruttato sul mercato illecito proventi per oltre centomila euro.