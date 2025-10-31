Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
"L'ORDINE" DEL MINISTRO

Crosetto rompe il protocollo al giuramento: "Fate sgranchire le gambe a questi giovani militari"

L'intervento dei ministro durante la cerimonia di giuramento dei volontari del secondo blocco 2025 ad Ascoli Piceno

31 Ott 2025 - 16:59
00:51 

Un momento informale ha segnato la cerimonia del giuramento dei volontari in ferma iniziale ad Ascoli Piceno. Nel corso del suo intervento, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiesto al Comandante di permettere ai militari di sgranchirsi le gambe dopo un lungo periodo in posizione. "So che non esiste un ordine, o almeno io non ne ho conoscenza, ma c’è un modo di dire che possono sgranchirsi un attimo le gambe, visto che è un’ora e mezza che sono qui e ci dovranno ancora stare? - ha chiesto il ministro -. Lo inventi lei”.