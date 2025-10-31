Crosetto rompe il protocollo al giuramento: "Fate sgranchire le gambe a questi giovani militari"

Un momento informale ha segnato la cerimonia del giuramento dei volontari in ferma iniziale ad Ascoli Piceno. Nel corso del suo intervento, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiesto al Comandante di permettere ai militari di sgranchirsi le gambe dopo un lungo periodo in posizione. "So che non esiste un ordine, o almeno io non ne ho conoscenza, ma c’è un modo di dire che possono sgranchirsi un attimo le gambe, visto che è un’ora e mezza che sono qui e ci dovranno ancora stare? - ha chiesto il ministro -. Lo inventi lei”.