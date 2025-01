Crosetto: "Niente accordi con Musk ma i satelliti Space X sono utili"

Non ci sono accordi con Space X, ma i satelliti in orbita bassa dell'azienda di Elon Musk sarebbero molto utili alle crescenti esigenze della Difesa. Un tavolo tecnico di approfondimento sarà istituito se il governo deciderà di avvalersene. Tocca al ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondere al question time alla Camera, dopo il polverone sollevato dalla notizia di Bloomberg - smentita da Palazzo Chigi - di un contratto da 1,5 miliardi di euro in dirittura d'arrivo per la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri.