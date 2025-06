Crosetto: "Nessuna richiesta dagli Usa per l'utilizzo delle basi militari"

L’Italia non entrerà in guerra con l’Iran. A dirlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in un’intervista a Dritto e Rovescio ha chiarito: "Non penso che ci saranno mai soldati italiani o aerei italiani che potranno bombardare l’Iran: è costituzionalmente impossibile e non c’è la volontà". Crosetto ha escluso anche che gli Usa abbiano chiesto di usare le basi presenti in Italia: "Non è stata ancora chiesta alcuna autorizzazione". Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri Tajani ha parlato con il segretario di Stato Usa Marco Rubio e con l’omologo iraniano, per evitare un’escalation.