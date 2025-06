Iran, Crosetto: "L'Italia non entrerà in guerra"

"Sicuramente l'Italia non pensa di entrare in guerra con l'Iran. Non penso che ci saranno mai soldati o aerei italiani che potranno bombardare l'Iran, questo mi pare evidente e chiaro. Non solo perché è costituzionalmente impossibile ma non c'è neanche la volontà". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a "Dritto e Rovescio" che andrà in onda stasera su Retequattro, alla domanda su quale sarà la posizione dell'Italia se gli Usa dovessero decidere di entrare in guerra contro l'Iran