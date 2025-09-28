Crosetto alla Flotilla: "Pericoloso rompere il blocco navale israeliano"

Nessuna inversione di rotta, le navi della Flotilla sono ripartite da Creta e puntano la prua verso Gaza per rompere il blocco navale di Israele e consegnare gli aiuti umanitari ai palestinesi. Nelle ultime ore sono scattate però diverse defezioni, tra cui una parte della delegazione italiana. Le barche in navigazione sono monitorate dall'alto dai droni israeliani. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Roma la portavoce e i rappresentanti italiani della Flotilla: "Le istituzioni italiane stanno profondendo ogni sforzo diplomatico e operativo affinché prevalga il senso di responsabilità", afferma il ministro. Che avverte: "Qualora la Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale, si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili".