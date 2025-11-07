Crollo alla Torre dei Conti a Roma, l'omaggio del ministro Piantedosi ai vigili del fuoco

Un incontro carico di emozione al Viminale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricevuto una rappresentanza dei vigili del fuoco intervenuti dopo il crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali di Roma. Nel suo intervento, il ministro ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto dai soccorritori durante le operazioni di salvataggio: "Avete messo a rischio la vostra stessa vita per salvare le persone intrappolate tra le macerie. Ancora una volta avete ricordato a tutti il coraggio, il sacrificio e la professionalità di cui è fatta la divisa di un vigile del fuoco". Piantedosi ha sottolineato come l'impegno e la dedizione dimostrati rappresentino un esempio di orgoglio nazionale e ha promesso che verrà reso onore al loro merito.