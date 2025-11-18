Croazia, un incendio distrugge il grattacielo simbolo di Zagabria

Lunedì 17 novembre 2025 il fuoco ha distrutto uno degli edifici simbolo di Zagabria. Le autorità croate non hanno segnalato alcuna vittima. L'edificio ospitava la sede del giornale Vjesnik, uno dei più grandi organi di informazione jugoslavi. Secondo i media croati, i piani in cui si è sviluppato il rogo erano stati utilizzati dal governo croato per conservare i propri archivi. La polizia ha detto che la causa dell'incendio deve ancora essere determinata attraverso un'indagine approfondita. Dopo aver lottato per tutta la notte contro l'incendio, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme nelle prime ore di martedì mattina.