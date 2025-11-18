Croazia, in fiamme un grattacielo di Zagabria

Un grande incendio è scoppiato a Zagabria, capitale della Croazia, nella tarda serata di lunedì 17 novembre in un grattacielo, un tempo sede del quotidiano statale "Vjesnik". Le fiamme, propagandosi verticalmente, hanno coinvolto diversi piani e il tetto, rendendo necessario l'intervento di un gran numero di vigili del fuoco e di mezzi per spegnerlo. La causa dell'incendio è al momento sconosciuta.