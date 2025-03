Cresce la protesta a Gaza: "Hamas è terrorismo, vogliamo vivere in pace"

La tensione è alta su tutti i fronti caldi. Nuovi raid aerei statunitensi contro gli Houthi in Yemen così come nuovi attacchi dell'IDF in Siria, contro una base a Palmira. La strada diplomatica alla tregua è più che mai in salita. Il Financial Times, che cita autorevoli fonti israeliane, rivela di un piano militare di Tel Aviv per occupare definitivamente Gaza e rinchiudere oltre due milioni di abitanti nella piccola area di Al Mawasi.