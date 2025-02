Cremlino: telefonata Trump-Putin? Non confermiamo né smentiamo

Il Cremlino frena e prende tempo: per la seconda volta in 24 ore non conferma né smentisce le telefonate tra Vladimir Putin e Donald Trump. Contatti annunciati dallo stesso presidente americano, prima in un'intervista a un quotidiano newyorkese, poi davanti alle telecamere la notte del Superbowl: Putin vuole che si smetta di morire, ma non voglio rivelare troppo, lo vedrò al momento giusto, ha detto il tycoon, senza specificare quando o quante volte lo ha sentito. Lo zar avrebbe sempre fatto sapere attraverso i suoi, in più occasioni, che qualsiasi dialogo deve rispettare gli interessi e le condizioni di Mosca.