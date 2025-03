Cremlino: "Putin aperto a nuovi contatti con Trump"

Donald Trump sta stringendo accordi con Putin riguardo risorse minerarie e scambi commerciali tra Mosca e Washington, inclusa la Groenlandia. Trump mantiene una posizione dura sulla questione ucraina, dicendo a Zelensky che dovrà accettare un contratto con clausole più severe o affrontare conseguenze. Pur esprimendo disappunto verso Putin per non aver rispettato la tregua, Trump minaccia dazi pesanti sul petrolio russo se non rispetterà gli impegni. Nel frattempo, in Ucraina, Zelensky, il cui mandato è scaduto, avrebbe ordinato elezioni per l'estate, ma solo dopo la firma dell'accordo di pace attesa per Pasqua. I ministri degli Esteri europei hanno intensificato la pressione sulla Russia, prevedendo nuove sanzioni per favorire una pace giusta e duratura.