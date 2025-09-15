Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
La guerra in Ucraina

Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia"

Il portavoce Dmitry Peskov: "L'Alleanza fornisce supporto diretto e indiretto a Kiev"

15 Set 2025 - 16:58
00:29 

"La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove. La Nato è di fatto coinvolta in questa guerra". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "La Nato fornisce supporto sia indiretto che diretto al regime di Kiev. Pertanto, possiamo affermare con assoluta certezza che la Nato è in guerra con la Russia", ha dichiarato Peskov parlando con i giornalisti. Non accenna dunque ad attenuarsi la tensione tra Mosca, Kiev e l'Occidente dopo che i droni russi hanno violato lo spazio aereo della Nato, in particolare i cieli di Polonia e Romania. Berlino, intanto, avverte: "La Russia, incluso Vladimir Putin, vuole mettere alla prova i limiti dell'Europa, e in questo caso anche della Nato".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri