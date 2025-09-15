Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia"

"La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove. La Nato è di fatto coinvolta in questa guerra". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "La Nato fornisce supporto sia indiretto che diretto al regime di Kiev. Pertanto, possiamo affermare con assoluta certezza che la Nato è in guerra con la Russia", ha dichiarato Peskov parlando con i giornalisti. Non accenna dunque ad attenuarsi la tensione tra Mosca, Kiev e l'Occidente dopo che i droni russi hanno violato lo spazio aereo della Nato, in particolare i cieli di Polonia e Romania. Berlino, intanto, avverte: "La Russia, incluso Vladimir Putin, vuole mettere alla prova i limiti dell'Europa, e in questo caso anche della Nato".