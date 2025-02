Cpi, 79 Paesi contro le sanzioni imposte da Trump

Lo scontro è aperto. Tutti - o quasi - sono contrari alla decisione di Donald Trump, che ha autorizzato sanzioni alla Corte penale internazionale per le indagini su Stati Uniti e Israele. Il presidente americano ritiri il decreto e revochi le misure punitive contro il tribunale dell'Aja, ha chiesto l'Onu. Settantanove Paesi membri delle Nazioni Unite hanno firmato - ma non l'Italia, a differenza di quasi tutte le capitali europee - una dichiarazione congiunta per denunciare le sanzioni americane che aumentano il rischio impunità e potrebbero compromettere tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta, poiché la Corte potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo.