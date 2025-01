Covid, Wuhan cinque anni dopo l'inizio della pandemia

A cinque anni dalla pandemia di coronavirus, la città cinese di Wuhan, dove il virus avrebbe avuto origine, è completamente tornata alla vita. Le immagini delle strade deserte e degli ospedali pieni sono un ricordo lontano, in questa città che il 23 gennaio 2020 fu la prima a essere messa in lockdown. Oggi il mercato dove gli scienziati ritengono che il virus abbia fatto il passaggio dagli animali all’uomo è in rovina, sbarrato da un muro, mentre uno dei primi ospedali costruiti appositamente per far fronte all’emergenza è abbandonato e vuoto.