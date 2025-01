Cosenza, neonata rapita da una clinica: il momento in cui viene portata via

È durato poche ore il rapimento di una neonata di un giorno avvenuto a Cosenza. La neonata è stata ritrovata dalla polizia: sono state inoltre fermate le due persone, un uomo e una donna, che avevano prelevato la piccola all'interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città. La coppia, lei 51 anni di Cosenza, lui 43 senegalese, aveva finto per 9 mesi di aspettare un bambino e quando le forze dell'ordine li hanno rintracciati, hanno scoperto che la loro casa era stata addobbata come per la nascita di un bambino.