Cosenza, l'arrivo in clinica tra gli applausi della folla della neonata rapita

Dopo il ritrovamento della neonata di appena un giorno rapita da una clinica nel centro di Cosenza, la piccola è stata riportata in clinica dai genitori. All'arrivo dell'ambulanza dalla folla sono partiti un lungo applauso e cori per la bambina. La piccola è scesa dall'ambulanza in braccio ad un poliziotto e poi è stata riconsegnata alla madre Valeria Chiappetta, 27 anni e al padre di 29 anni.