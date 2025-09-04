Corteo pro Palestina a Pisa, in centinaia bloccano la stazione

Centinaia di manifestanti pro Palestina hanno bloccato la circolazione dei treni alla stazione di Pisa. Le persone si sono staccate da un corteo di circa 1.500 manifestanti scesi in piazza per sostenere l'iniziativa della Global Sumud Flottilla. Il corteo ha attraversato pacificamente il centro fino a raggiungere la stazione. Raggiunta la piazza, in centinaia sono entrati occupando il primo binario. La circolazione dei treni è al momento interrotta. All'esterno prosegue, invece, il presidio degli altri dimostranti. A parte l'occupazione dei binari, la situazione appare tranquilla. Disagi per i pendolari in rientro.