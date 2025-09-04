Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Disagi per i pendolari

Corteo pro Palestina a Pisa, in centinaia bloccano la stazione

La protesta durante la manifestazione per sostenere l'iniziativa della Global Sumud Flottilla

04 Set 2025 - 20:16
01:07 

Centinaia di manifestanti pro Palestina hanno bloccato la circolazione dei treni alla stazione di Pisa. Le persone si sono staccate da un corteo di circa 1.500 manifestanti scesi in piazza per sostenere l'iniziativa della Global Sumud Flottilla. Il corteo ha attraversato pacificamente il centro fino a raggiungere la stazione. Raggiunta la piazza, in centinaia sono entrati occupando il primo binario. La circolazione dei treni è al momento interrotta. All'esterno prosegue, invece, il presidio degli altri dimostranti. A parte l'occupazione dei binari, la situazione appare tranquilla. Disagi per i pendolari in rientro. 

pisa
palestina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri