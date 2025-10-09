Cortei pro Pal, nuova mobilitazione in 48 piazze italiane

Da Roma a Milano, da Napoli a Torino, passando per Bologna, Bergamo, Brescia e Bari. Ieri sera le piazze di 48 città italiane sono tornate a mobilitarsi a sostegno della Palestina e della Flottillia in risposta all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della nuova missione composta da 9 imbarcazioni. L'intervento dell'Idf ha portato al fermo di 145 attivisti, tra loro 10 italiani. Il Ministro dell’Intero Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera, è tornato sugli incidenti che si sono verificati durante le manifestazioni dei giorni scorsi. Ha sottolineato che manifestare è legittimo, ma anche che la causa palestinese è strumentalizzata da chi ha l’unico obiettivo di compiere atti di vandalismo e attaccare le forze dell’ordine. Sarà l'autorità giudiziaria ad accertare se esiste una regia dietro ai disordini.