Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Ancora mobilitazioni

Cortei pro Pal, nuova mobilitazione in 48 piazze italiane

L'intervento dell'Idf ha portato al fermo di 145 attivisti, tra loro 10 italiani

di Simone Cerrano
09 Ott 2025 - 12:10
01:34 

Da Roma a Milano, da Napoli a Torino, passando per Bologna, Bergamo, Brescia e Bari. Ieri sera le piazze di 48 città italiane sono tornate a mobilitarsi a sostegno della Palestina e della Flottillia in risposta all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della nuova missione composta da 9 imbarcazioni. L'intervento dell'Idf ha portato al fermo di 145 attivisti, tra loro 10 italiani. Il Ministro dell’Intero Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera, è tornato sugli incidenti che si sono verificati durante le manifestazioni dei giorni scorsi. Ha sottolineato che manifestare è legittimo, ma anche che la causa palestinese è strumentalizzata da chi ha l’unico obiettivo di compiere atti di vandalismo e attaccare le forze dell’ordine. Sarà l'autorità giudiziaria ad accertare se esiste una regia dietro ai disordini. 

  

 