Politica
OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO

Corte dei Conti, via libera alla riforma

Il Senato approva in via definitiva il ddl che introduce un tetto alla responsabilità erariale

di Ida Molaro
27 Dic 2025 - 19:25
01:30 

Bocciate le pregiudiziali presentate dalle opposizioni, il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti. Tempi certi, e rapidi, per dare un parere in assenza del quale, varrà - scaduti i 30 giorni previsti - il principio del silenzio/assenso. E' uno dei cardini del provvedimento che si affianca alla riforma più generale della giustizia. Protestano le opposizioni che parlano di una ritorsione nei confronti della Corte che per due volte ha bocciato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.