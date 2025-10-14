Logo Tgcom24
A 24 ORE DALLA FIRMA DELLA TREGUA

Corpi non restituiti e altri palestinesi uccisi: l'accordo di pace già traballa

Tesa la situazione sul campo: tra Israele e Hamas è ancora alta tensione

di Elia Milani
14 Ott 2025 - 19:07
01:32 

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla firma di Sharm el-Sheik e l'accordo tra Israele e Hamas inizia a traballare. Sono stati restituiti solo alcuni dei 28 ostaggi morti dentro Gaza e lo Stato ebraico parla di violazione del patto. Sul campo la situazione è tesa: l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso sei palestinesi che si erano avvicinati alle truppe dispiegate lungo la Yellow Line, la linea dove ora, in base all'accordo, stazionano le truppe dell'Idf.

