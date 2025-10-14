Corpi non restituiti e altri palestinesi uccisi: l'accordo di pace già traballa

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla firma di Sharm el-Sheik e l'accordo tra Israele e Hamas inizia a traballare. Sono stati restituiti solo alcuni dei 28 ostaggi morti dentro Gaza e lo Stato ebraico parla di violazione del patto. Sul campo la situazione è tesa: l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso sei palestinesi che si erano avvicinati alle truppe dispiegate lungo la Yellow Line, la linea dove ora, in base all'accordo, stazionano le truppe dell'Idf.