Cormons, la frana vista dall'alto: il sorvolo dei vigili del fuoco

Le immagini dall’elicottero dei vigili del fuoco mostrano con chiarezza l’estensione della frana che ha colpito Brazzano di Cormons, nel Goriziano, dopo una notte segnata da piogge violentissime. Il sorvolo documenta l’area interessata dallo smottamento, che ha travolto strade e ha provocato il crollo di tre abitazioni. La zona è stata tra le più colpite dell’ondata di maltempo che ha investito il Friuli, con gravi danni e criticità ancora in corso.