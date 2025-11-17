Logo Tgcom24
FRANA NEL GORIZIANO

Cormons, i soccorritori scavano tra le macerie delle abitazioni crollate

I vigili del fuoco al lavoro a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, dove uno smottamento ha provocato il crollo di tre case

17 Nov 2025 - 11:12
00:43 

In provincia di Gorizia, una frana ha travolto nella notte tre case a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. I vigili del fuoco hanno estratto viva dalle macerie una persona, poi trasferita all'ospedale di Udine con una frattura a una gamba, e, con i volontari della Protezione civile, stanno cercando due dispersi che, secondo le prime ricostruzioni, erano in una delle palazzine travolte. 