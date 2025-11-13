Corea del Sud, test di ammissione all'università: genitori pregano per i figli

A Seoul, la giornata del College Scholastic Ability Test trasforma il ritmo della Capitale della Corea del Sud. È il giorno in cui oltre mezzo milione di studenti affronta l'esame più importante del loro percorso scolastico, il test che apre l'accesso alle università più ambite della Corea del Sud. Fuori dai centri in cui si svolgono le prove, il traffico rallenta, i voli vengono riprogrammati e l'intera città modifica le sue abitudini per garantire silenzio e concentrazione ai candidati. Nel tempio di Jogyesa, uno dei più significativi della tradizione buddhista coreana, i genitori si radunano nelle prime ore del mattino. Pregano, accendono incensi e seguono i rituali dedicati alla buona sorte, affidando ai gesti e alla spiritualità l'ansia di un momento che può determinare il futuro dei loro figli. Il CSAT è uno degli esami standardizzati più impegnativi al mondo e rappresenta un passaggio decisivo per l'accesso alle università di prestigio.