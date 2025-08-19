Corea del Nord, Kim visita un cacciatorpediniere della Marina

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha duramente condannato le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, promettendo una rapida espansione delle forze nucleari per contrastare i "rivali". Lo ha riferito martedì la stampa statale di Pyongyang. Kim, come testimoniato dalle foto diffuse dall'agenzia KCNA , ha visitato lunedì il porto occidentale di Nampo, dove ha ispezionato il suo cacciatorpediniere da guerra più avanzato, attualmente equipaggiato con sistemi potenzialmente nucleari. La visita coincide con l’inizio dell’"Ulchi Freedom Shield", l’esercitazione estiva annuale tra Seul e Washington, che coinvolge 21.000 soldati per operazioni simulate e addestramento sul campo. La Corea del Nord da anni accusa le esercitazioni congiunte di essere prove generali di invasione, usando tali eventi per giustificare nuovi test missilistici e sviluppi del suo programma nucleare.