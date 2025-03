Convegno sulle foibe, contestato il senatore di FdI Roberto Menia

Nel caso particolare, la presenza del politico di Destra era stata programmata per il 10 febbraio scorso, in occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe, di cui lui stesso è stato promotore in Parlamento.

Le proteste già alla vigilia avevano portato al rinvio dell'iniziativa, ricalendarizzata a distanza di qualche settimana. Con reazioni e chiusura al confronto tuttavia confermate.

Fuori dalla scuola la protesta tra fumogeni, urla e spinte, con le forze dell’ordine a evitare che si degenerasse.